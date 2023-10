Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto nel campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Vedo la Juventus comunque una squadra in grado di giocarsela alla pari con Milan e Inter, ma dall’altra parte penso che manchi qualcosa: in primis un leader a centrocampo che a Torino manca addirittura dai tempi di Andrea Pirlo, per quanto siano arrivati comunque giocatori di un certo talento».

