I principali campionati europei sono appena agli inizi e ogni situazione in atto non può considerarsi definitiva, anche quando la situazione non sembra delle più felici. Com’è, ovviamente, quella delle ultime in classifica. Proviamo a capire chi sono e quali sembrano essere i problemi più gravi.

CAGLIARI – Con 2 punti in 8 giornate è il fanalino di coda della Serie A. Mister Ranieri tiene la barra dritta, conta sul recupero di qualche infortunato eccellente e predica lavoro e serenità, convinto che si stia anche vivendo lo scotto dell’essere una neopromossa. Alla ripresa i sardi vanno a Salerno, sul campo della penultima che ha appena cambiato la direzione tecnica. Fare risultato contro Inzaghi vale molto per restare agganciati a una classifica che fatalmente si sta allungando.

CLERMONT – Ultimo a 2 punti, ma capace di costringere il Psg allo 0-0 nell’ultimo incontro. Vero, i campioni hanno concluso 21 volte, ma i padroni di casa non sono stati a guardare. Ottimo segnale per il futuro. Meno che il quartultimo posto sia già distante di 6 punti.

COLONIA – Un solo pareggio, a Francoforte contro l’Eintracht. Per il resto 6 sconfitte, 4 delle quali consecutive. Peggior attacco della Bundesliga, ma ben 7 squadre in difesa hanno fatto peggio.

SHEFFIELD – Situazione simile ai “colleghi” tedeschi. Un pari con l’Everton, 4 rovesci consecutivi, l’umiliante 0-8 patito davanti ai propri tifosi dal Newcastle. Ha una media sconfortante di quasi 3 reti incassate a gara.

ALMERIA – Unica squadra della Liga a non avere ancora vinto, non è andata oltre 3 pareggi. E che abbia l’idiosincrasia verso la vittoria è apparso clamorosamente chiaro quando è andata al riposo col Granada avanti di 3 gol ed è riuscita nella ripresa a farsi riprendere.

UTRECHT – L’anno scorso aveva fatto bene, partecipando ai playoff per un posto in Conference League. Ultimo con 3 punti, ha vinto sul campo dell’Heracles 3-1 e ha perso tutti gli altri match. Compreso l’ultimo scontro diretto con il Volendam, che così l’ha scavalcato.

