L’ex centrocampista Massimo Mauro attacca senza mezzi termini l’americano per la sua dichiarazione nel post-gara col Parma.

L’ultimo incontro del Milan di Paulo Fonseca contro il Parma ha sollevato non poche critiche, soprattutto riferite alla gestione dell’attacco e all’equilibrio tattico della squadra. La partita disputata al Tardini si è rivelata una fonte di frustrazione per la squadra e i suoi sostenitori. Secondo Massimo Mauro, ex calciatore e ora opinionista sportivo, questi problemi riflettono delle mancanze sia a livello individuale sia nella strategia complessiva adottata da Fonseca.

Il problema della finalizzazione

Nel corso della sua apparizione a Pressing, l’ex centrocampista ha sottolineato come il primo nodo critico per il Milan sia rappresentato dalla scarsa efficacia sotto porta. Nonostante la squadra crei numerose occasioni, la difficoltà nel concretizzarle in goal è palpabile.

Yunus Musah

L’importanza dell’equilibrio tattico

Oltre alla questione dei goal, Mauro ha messo in luce l’esigenza di un maggiore equilibrio tattico all’interno della formazione milanista. Secondo l’opinionista, un approccio volto esclusivamente all’attacco richiede dai giocatori non solo la capacità di mantenere una solida struttura tattica quando sono in possesso di palla, ma anche quando ne sono privi. La posizione assunta dai giocatori in fase difensiva e la loro capacità di interpretare correttamente le situazioni di gioco rivestono, infatti, un ruolo cruciale per il successo di qualsiasi strategia.

L’accusa

La riflessione di Mauro porta poi ad analizzare le responsabilità dell’allenatore e dei giocatori in questa delicata fase. Se da un lato l’ex calciatore riconosce che molta della critica può essere indirizzata verso il tecnico Fonseca per le scelte tattiche adottate, d’altro canto non esita a evidenziare come anche i giocatori chiave debbano assumersi una parte di responsabilità. Capitolo a parte merita Yunus Musah, oggetto di un attacco feroce da parte di Mauro: “Ecco, se Musah ha detto quello, io non lo farei giocare più, perché vuole dire che non è un giocatore di questo livello se non sa dove mettersi”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG