I rossoneri hanno ben chiaro in mente come agire per il futuro del regista algerino: il giocatore non è una primissima scelta ma non è neanche fuori dal progetto.

Il calciatore algerino Ismael Bennacer si trova al centro di un vortice di speculazioni riguardanti il suo futuro con il Milan. Nonostante sia stato in passato un elemento chiave della rosa rossonera, il regista non è più visto come tale e per di più non ha preso parte alla recente partita contro il Parma, un dettaglio che ha alimentato ulteriormente le voci di un suo possibile trasferimento. Il destino del giocatore rimane avvolto nell’incertezza.

esultanza gol Ismael Bennacer

La situazione

La connessione con dei club in Arabia Saudita, in particolare, pare essere un fattore significativo in questa saga, dato che il giocatore ha precedentemente mostrato una certa apertura verso questa destinazione. D’altro canto Fonseca non lo considera un elemento imprescindibile come avveniva invece con Pioli. Squadre come Al-Shabab e Al-Qadsiah sono state citate, ma al momento, nessuna di queste ha formalizzato un’offerta sostanziale per il calciatore. Questi club, non direttamente collegati al fondo d’investimento PIF, hanno realizzato però solo dei sondaggi. La decisione finale sul trasferimento di Bennacer potrebbe arrivare presto, con i prossimi giorni visti come cruciali per il suo futuro.

La decisione

Secondo Tuttosport la dirigenza del Milan ha deciso che se entro la metà di questa settimana non verranno ricevute offerte adeguate, il regista rimarrà a far parte della rosa a disposizione di Fonseca. Questa situazione non influenza solo il futuro di Bennacer ma ha anche ripercussioni sulle mosse di mercato del Milan, in particolare sul potenziale ingaggio di Manu Koné.

