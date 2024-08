Il club ducale si è assicurato le prestazioni sportive del giovane difensore finito nei mesi scorsi nel mirino dei nerazzurri.

L’Inter sta ultimando le pratiche per l’acquisto di Tomas Palacios: sarà lui il nuovo vice-Bastoni anche se in passato i nerazzurri hanno valutato tantissimi profili. Tra questi figurava anche Giovanni Leoni, promettente difensore emerso dalle fila della Sampdoria.

I dettagli dell’operazione

I nerazzurri sembravano vicinissimi all’italiano nei mesi scorsi ma alla fine il classe 2006, già titolare nella Sampdoria in Serie B, ha intrapreso un nuovo capitolo della sua carriera, accasandosi al Parma. L’accordo è stato raggiunto secondo Sky Sport, e prevede il passaggio di Leoni dalla Sampdoria al Parma per una cifra di 5 milioni di euro, a cui possono aggiungersi altri 3.5 milioni di euro sotto forma di bonus. La formula del trasferimento testimonia l’importanza che il Parma attribuisce al difensore: un investimento notevole per un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato le sue qualità sul campo.

Il profilo

Leoni, approdato alla Sampdoria dal Padova durante il mercato invernale precedente tramite un prestito con diritto di riscatto poi esercitato dal club blucerchiato, ha lasciato il segno con 12 presenze e 1 goal, affermandosi rapidamente come uno degli elementi più interessanti del panorama calcistico italiano.

La scelta dei nerazzurri

L’Inter ha pagato Palacios una cifra simile: si parla di 6,5 milioni di euro più bonus fino ad un massimo di 4,5.

