Maxime Lopez resta nel mirino dell’Inter: il centrocampista inserito in uno scambio con Asslani? Le ultime secondo Gazzetta.it

Maxime Lopez è il nome caldo delle ultime ore in casa Inter, con i nerazzurri a caccia di un nuovo centrocampista:

«Lopez è un giocatore molto gradito a Inzaghi e i buoni rapporti con il Sassuolo facilitano l’operazione. Il club di viale della Liberazione, però, non vuole spendere per il prestito e nei discorsi con l’a.d. neroverde Carnevali e il d.s. Rossi è saltata fuori l’ipotesi di uno scambio tra Maxime Lopez e Asslani. Si è parlato anche di Sensi, ma è l’albanese il giocatore che, dei due, più stuzzica il Sassuolo. Anche perché Sensi vuole restare a Milano. La società emiliana fino a qualche settimana fa valutava Maxime Lopez 20 milioni di euro e non ha perso la speranza di venderlo. Il passare del tempo però rende il prestito la soluzione più probabile».

L'articolo Maxime Lopez, Inzaghi gradisce l'idea: possibile scambio con Asslani? proviene da Inter News 24.

