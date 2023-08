Per Benjamin Pavard è tempo di iniziare la nuova sfida all’Inter: il Ceo del Bayern Monaco saluta il francese

Anche Christian Dreesen, Ceo del Bayern Monaco, ha salutato Pavard, annunciato ufficialmente come calciatore dell’Inter:

«Grazie Benji! Vogliamo ringraziarti per 4 anni pieni di successi. Non solo nell’anno dei 6 titoli, è stato una parte importante della squadra soprattutto come match-winner nella finale del Monfiale per Club. Rispettoamo il suo desiderio di una nuova sfida e per questo abbiamo accettato il suo trasferimento all’Inter. Gli auguriamo il meglio e tanti successi per il suo futuro in Serie A”, le parole del dirigente bavarese».

