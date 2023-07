Mazraoui Juve, dalla Germania: il Bayern Monaco l’ha messo in vendita. E’ uno degli otto giocatori in uscita

C’è anche Mazraoui, giocatore accostato anche alla Juve nei giorni scorsi (l’ha proposto direttamente la sua agente, Pimenta) nella lista dei cedibili del Bayern Monaco.

A riferirlo è la Bild dalla Germania, secondo cui i bavaresi sono pronti a dire addio a ben otto giocatori. Oltre a Mazraoui sono a rischio cessione Goretzka, Gravenberch, Pavard, Sabitzer e Sarr. Futuro in bilico anche per Gnabry e Sané, richiesti in Arabia.

