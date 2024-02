L’allenatore Walter Mazzarri ha parlato nel post-partita di Milan Napoli: tutte le dichiarazioni del tecnico a Dazn

Walter Mazzarri ha analizzato a Dazn la partita Milan Napoli.

SULLA PARTITA – «Il Milan ha fatto un pressing feroce nel primo tempo. Ha fatto bene però potevamo fare anche di più. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene».

SUL GOL DEL MILAN – «Era tutta la settimana che sapevamo che Theo avrebbe dato la palla e che si sarebbe accentrato. Avevamo proprio preparato l’atteggiamento e quindi abbiamo fatto l’errore. Era proprio prevedibile, dovevamo essere più bravi».

OBIETTIVO DEL NAPOLI – «In questo periodo abbiamo avuto di tutto. Stiamo recuperando giocatori importanti. Dobbiamo essere convinti di riuscire a fare i 3 punti contro tutti. Oggi non meritavamo di perdere e lotteremo fino alla fine per raggiungere il quarto posto».

SU KVARA – «Kvara è stato braccato da tutte le parti. Dovrebbero essere puniti un po’ di più per gli interventi che subisce. Dipende tanto anche dai movimenti dei compagni che lo devono mettere in condizioni di saltare l’uomo».

SUL MODULO – «La squadra è brava a interpretare più moduli in una partita. Tanti giocatori non c’erano in queste settimane e quindi tante cose devono essere memorizzate. Le rose sono ampie e bisogna essere bravi a fare la difesa a 3, a 5. Sono i principi che contano non tanto i moduli di partenza».

ZIELINSKI ESCLUSO – «Quando fanno la lista Champions potevamo metterne solo 3 e quindi ne hanno comprato 4 nuovi. Oggi ho pensato che con il Milan era giusto far giocare lui. Non è detto che nelle prossime partite giochi devo provare anche gli altri».

