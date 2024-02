Stefano Pioli ha parlato a Milan TV dopo la partita tra Milan e Napoli di Serie A 2023/24. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli a Milan TV dopo Milan Napoli.

VITTORIA – «Siamo contenti, abbiamo fatto un bel primo tempo e forse potevamo fare di più anche dopo, ma va bene così, dobbiamo rimanere concentrati e compatti come lo siamo stati oggi, siamo sulla strada giusta».

THEO HERNANDEZ E GABBIA – «È forte e lui lo sa, glielo dico sempre, ha grande fisicità e tecnica e il fatto che faccia gol così ci aiuta moltissimo, deve continuare così. Anche Matteo è importante per noi, è tornato più pronto e più maturo, ci sta dando una grande mano».

220 PANCHINE – «Sono contento ma anche concentrato sul mio presente, è un onore per me ma io adesso sto pensando solo al Milan e al nostro percorso, come ho detto prima siamo sulla strada giusta, miglioreremo ancora e saremo pronti per fare bene».

FASE DIFENSIVA – «Ci stiamo lavorando, non siamo stati perfetti ma è anche il calcio, è questo sport che ti porta a rischiare a volte, oggi non è stato facile ma abbiamo meritato noi. Adesso dobbiamo pensare alla Coppa, in Serie A stiamo facendo un grande percorso ma vogliamo fare meglio e farlo sempre».

The post Pioli a Milan TV: «Le 220 panchine sono un onore. Gabbia è tornato più maturo, a Theo dico sempre questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG