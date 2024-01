Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa con l’Inter: le dichiarazioni

In conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro l‘Inter, Mazzarri si concentra sul suo Napoli, parlando così della sfida.

NAPOLI – «Dopo la conferenza faremo il penultimo allenamento, domattina una mini-seduta in albergo. Demme devo capire se recuperarlo per la panchina, ha qualche acciacco. Cajuste lo recuperiamo, Zielinski sta bene dal punto di vista fisico e oggi capiremo che minutaggio potrà avere. Traoré? Dovrà fare una mini-preparazione aggiuntiva perché ha avuto svariati problemi»

NGONGE – «Ci ho parlato ieri cinque minuti e mi ha fatto capire di essere disponibile. Ha un’ottima condizione fisica e una buona striscia di gol, ma deve ancora capire i meccanismi del nostro gioco e tanti ragazzi sono più inseriti di lui nel Napoli. Sarà più facile non vederlo in campo, piuttosto che vederlo per uno spezzone. Dovrò valutare nelle prossime ore»

