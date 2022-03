L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri indica la ricetta per dare filo da torcere al Milan capolista.

Walter Mazzarri in conferenza stampa ha invitato la sua squadra ad essere sempre concentrata per cercare di mettere in difficoltà il Milan domani. “Le ultime due partite non devono farci perdere fiducia e certezze. Abbiamo lavorato bene in settimana, è una partita nuova e dovremo riprendere il filo intrapreso fino alla gara di Torino. Sappiamo che devono andarti bene anche gli episodi. L’importante è creare occasioni e limare cio’ che non ha funzionato contro Lazio e Spezia. Ci sarà bisogno di solidità, attenzione ed equilibrio“.

IM_pallone_serie_A_2020

“Le grandi squadre ti puniscono al primo errore e il Milan ha qualità e velocità per ripartire non appena sbagli qualcosa nella gestione della palla. Tutti hanno imparato a rispettare il Cagliari, conoscono il nostro calcio aggressivo, ci studiano e i punti valgono sempre di più nella fase decisiva del torneo. Sta a noi essere bravi ad allenarci, migliorarci, decifrare gli altri, con la mentalità di chi vuole vincere e fare punti al cospetto di qualsiasi avversario. L’esperienza di La Spezia deve insegnarci che dobbiamo subito cambiare mentalità e tornare a quella delle prime gare del 2022”.

