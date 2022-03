Il tecnico dello Spezia Thiago Motta è contento di come la sua squadra si sta disimpegnando in questo periodo ma invita i suoi a non abbassare la guardia.

Thiago Motta ha parlato del match contro il Sassuolo in conferenza stampa. “Sono contento della vittoria con il Cagliari, soprattutto perché i ragazzi hanno fatto una partita seria, con responsabilità, consapevoli dell’importanza della gara e affrontandola al meglio. Sono contento per la prestazione, al di là della vittoria. I giocatori stanno bene vista la fiducia derivata dall’ultima vittoria. Dobbiamo continuare così, pensando che abbiamo ancora un allenamento e domani ci sarà una partita difficile. Il Sassuolo è una buonissima squadra forte lo hanno dimostrato per tutto l’arco del campionato”.

“Io, comunque, credo tanto nella mia squadra: mantenendo il nostro equilibrio possiamo affrontare al meglio il Sassuolo. Io credo che in ogni allenamento si possa migliorare, ogni partita è una storia diversa e noi siamo concentrati solo sulla prossima seduta di lavoro. Il resto si valuterà e per me in questo momento non è importante. Sono felice di avere tanta scelta nei giocatori da mandare in campo: tutti sono dei potenziali titolari per me e lo dimostrano ogni allenamento dando il massimo. Ho piena fiducia nei ragazzi e ho la certezza di poter contare su tutti loro“.

