L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi esprime soddisfazione per il fatto che tanti giocatori della squadra che andranno in nazionale.

Alessio Dionisi ha presentato in conferenza stampa il match di campionato contro lo Spezia. “Con lo Spezia sarà una gara insidiosa, affronteremo una squadra che corre e riparte bene e che ci ha messo difficoltà all’andata. Domani abbiamo l’occasione di dare continuità e di raggiungere le squadre che ci sono davanti. Siamo stati bravi a dare continuità in queste partite e, anche se non sarà semplice, domani abbiamo il dovere e la volontà di provare ad agganciare chi ci precede”.

Davide Frattesi

“Contro lo Spezia sarà importante mettere in campo l’atteggiamento giusto, cosa che ultimamente stiamo avendo. Domani avremo di fronte un avversario di tutto rispetto che all’andata fu molto bravo a limitarci. Frattesi è in crescita, nonostante ci fossero delle perplessità sulle sue possibilità di essere titolare in Serie A: si è ritagliato uno spazio importante. Gode della fiducia di tutti e deve essere bravo a mantenerla. Gli alti e bassi ci sono sempre, i giocatori devono saper vivere questi momenti continuando a lavorare e a fare bene“.

