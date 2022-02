Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri da un lato elogia la sua squadra per aver vinto a Torino dall’altro tiene tutti sul pezzo sostenendo che per la salvezza manca tanto.

Walter Mazzarri esprime tutta la sua soddisfazione per vittoria ottenuta contro il Torino ai microfoni di Sky Sport. “Ho una squadra vera, unita, giocano l’uno per l’altro: i ragazzi sono eccezionali. Facciamo anche un bel calcio e a Torino è difficile giocare. Il segreto? ragazzi lottano e si allenano. A gennaio abbiamo trovato gli acquisti giusti e fatto esordire pure dei giovani”.

Andrea Belotti

“Non abbiamo fatto niente, perché abbiamo buttato un girone d’andata assurdo. Sono soddisfatto, perchè a gennaio con la società, che mi ha seguito, abbiamo fatto cose che purtroppo prima non avevamo fatto per vari motivi. Noi non possiamo distrarci, ora abbiamo la Lazio e non possiamo mollare un attimo. Dobbiamo pensare a raggiungere l’obiettivo il prima possibile senza guardare la classifica”.

