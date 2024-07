L’ex centrocampista ed attaccante Sandro Mazzola si è complimentato con Simone Inzaghi per quanto fatto finora in nerazzurro.

Sandro Mazzola alla Gazzetta dello Sport ha detto quali secondo lui debbano essere gli obiettivi dell’Inter in vista della prossima stagione. “Un altro scudetto, come minimo. Non vedo perché l’Inter debba “fermarsi” solo al campionato: partire per vincere tutto è nel nostro Dna e deve essere l’approccio per la nuova stagione. Solo partendo con l’idea di affermarsi anche in Europa si può riuscire a tagliare il traguardo. Questa Inter, poi, ci è andata vicinissima due anni fa: i protagonisti di quella squadra sono gli stessi che hanno do“minato il campionato della seconda stella e che si preparano a dare l’assalto anche al prossimo“.

Simone Inzaghi

Senza limiti

“Alla squadra non manca nulla: è costruita per lottare e avere successo su tutti i fronti. Con un fiore all’occhiello in mezzo, perché il centrocampo dell’Inter non ha rivali. Da Calhanoglu a Barella, da Mkhitaryan all’ultimo colpo Zielinski, tutti hanno una tecnica di base importantissima, che permette loro di giocare senza paura e di rispettare sempre le consegne dell’allenatore”.

Sul tecnico

“A proposito, faccio i complimenti a Simone Inzaghi per il rinnovo: si è sentito interista da subito e ha trasmesso questo senso di appartenenza a tutto il gruppo, facendolo crescere tantissimo. Con il ventesimo scudetto ha fatto la storia, ora aspettiamo i prossimi capitoli…”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG