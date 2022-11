Sono queste le parole di Sandro Mazzola che a FCInter1908.it discute del momento dell’Inter dopo la sconfitta contro la Juventus.

Ecco le parole di Sandro Mazzola che parla a FCInter1908.it ecco cosa dice nell’intervista sull’Inter e il suo tecnico: “No, non credo che sia colpa dell’allenatore, credo che grosse responsabilità ce l’abbiano i giocatori, che non hanno messo in campo quello che dovevano per vincere questa partita. Stessa ossatura della squadra campione d’Italia? Stiamo parlando di due anni fa, nel calcio può cambiare molto giocando così tanto, alcuni valori possono anche cambiare.”

Conclude così: “Io fossi nell’allenatore dell’Inter, non parlerei di rimonta, ma di fare il massimo per entrare fra le prime quattro. Questo, almeno, finché non riusciremo a rosicchiare qualche punto. Il 4 gennaio c’è Inter-Napoli: dovessimo vincere, si potrebbe anche rimettere tutto in discussione.“

