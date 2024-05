Kylian Mbappè ha ribadito il proprio amore per il Milan, affermando che se un giorno dovesse giocare in Italia, sarebbe solo in rossonero.

Kylian Mbappè ha rinnovato il proprio amore per il Milan e i colori rossoneri. L’occasione è stata al Globe Soccer Europei a Cala di Volpe, ai microfoni di Sky ha affermato: “L’ho sempre detto, se un giorno dovessi andare in Italia andrei al Milan. Sono un grande tifoso del Milan da quando sono bambino e vedo tutte le loro partite in Serie A”.

Parla l’amico Nabil Dirar

Nabil Dirar, ex calciatore del Monaco, si è così espresso a gianlucadimarzio.com sul suo ex compagno di squadra Mbappé: “Confermo che Kylian aveva sempre tanti calzini e magliette del Milan. Penso che dopo il Real andrà al Milan e quando lo farà non sarà troppo vecchio. Se continuerà a mandare segnali d’amore al Milan è ovvio che un giorno ci andrà. Poi Milano è una bella città dove si mangia bene…”

La carriera di Mbappè

Nabil Dirar prosegue affermando:“Non avevo dubbi che avrebbe fatto una grande carriera. Ricordo quanto andava forte nei primi allenamenti a la Turbie (il centro di allenamento del Monaco n.d.r). Ricordo anche che dopo due, tre sessioni Andrea Raggi scherzando gli disse di attaccare dall’altro lato perché iniziava a stufare…per evitare il rischio che potesse perdere il controllo e spaccarlo in due da quando gli rendeva la vita difficile (ride, ndr). Si vedeva subito che si trattava di un top player. All’epoca era ancora giovanissimo e ricordo che la madre quando l’accompagnava all’allenamento ci chiedeva sempre di prenderci cura di Kylian” .

L’articolo Mbappè a Sky: Sono un grande tifoso del Milan, se dovessi andare in Italia solo ai rossoneri” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG