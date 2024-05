L’attaccante olandese ha una clausola rescissoria nel suo contratto e quindi in poche parole potrà scegliere in autonomia la sua prossima destinazione.

Joshua Zirkzee è la punta di diamante del Bologna che ha chiuso al quinto posto il campionato di quest’anno qualificandosi alla prossima Champions League.

La situazione

Il Corriere dello Sport aggiunge dettagli particolari su ciò che sta accadendo attorno attorno a lui: il giocatore chiaramente può diventare il pezzo pregiato del prossimo mercato estivo. Si vocifera da tempo che sia il preferito di Moncada e D’Ottavio che vogliono farne il nuovo numero 9 del Milan, nonché l’erede di Giroud. Ci sarebbe però a Bologna al momento una sorta di sollevazione popolare: i tifosi hanno già dovuto digerire l’addio di Thiago Motta che molto probabilmente andrà alla Juventus e difficilmente potrebbero accettare che altri big seguano il tecnico proprio ai bianconeri. Ci sono vecchi asti col club piemontese risalenti a Calciopoli e quindi i supporters sperano che Calafiori e Zirkzee, se proprio scegliessero di cambiare aria, non vadano a Torino.

Thiago Motta

I pensieri del procuratore

Il quotidiano romano specifica che nella vicenda dell’ex Bayern Monaco sta recitando la sua parte anche l’agente Kia Joorabchan: questi vorrebbe portare il suo assistito all’Arsenal dell’amico Edu, che è appunto dirigente dei Gunners. Sarebbero previste in questo caso ricche commissioni per lui ed un quadriennale a 5 milioni di euro a stagione per l’attaccante; c’è da dire che anche la Juventus sarebbe in grado di offrire tanto al giocatore.

