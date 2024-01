Mbappé: «So che ad un certo punto lascerò l’Europa. Stiamo entrando in una nuova era». Il francese strizza l’occhio all’Arabia Saudita

Nell’intervista rilasciata a GQ, Kylian Mbappé ha parlato così del suo futuro. L’annuncio della stella del PSG.

MBAPPE’ – «Molti grandi giocatori, che hanno segnato la storia del calcio, hanno lasciato l’Europa la scorsa estate e stiamo entrando in una nuova era di questo sport. Fa parte del suo ciclo normale e so che a un certo punto toccherà a me andarmene. Questi cambiamenti non mi preoccupano, penso semplicemente di continuare la mia carriera seguendo la mia strada».

The post Mbappé: «So che ad un certo punto lascerò l’Europa. Stiamo entrando in una nuova era» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG