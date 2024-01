Finisce l’avventura di Gian Marco Crespi con la Juventus Next Gen: il portiere classe 2001 si trasferisce a titolo definitivo

Le strade della Juventus Next Gen e di Gian Marco Crespi si separano. Il portiere lascia i bianconeri a titolo definitivo e si trasferisce allo Spezia. 0 presenze nella seconda squadra dal suo ritorno a Torino. Ecco i portieri disponibili ora per la Next Gen, dopo l’addio di Crespi: Daffara, Scaglia e Garofani

