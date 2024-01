Le parole di Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, nella conferenza in vista della semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina

Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista di Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa. Il tecnico del Napoli ha ricordato la finale contro i bianconeri nel 2012…

FINALE 2012 VS JUVE – «Ora che me lo fate ricordare… Non mi piace parlare del passato, ma fu una finale particolare, mettiamola così. Guardiamo avanti, questa è una storia diversa, è un Napoli diverso da quel tempo, la società ha fatto passi da gigante ed è riuscita a vincere uno scudetto. Sono cose diverse, pensiamo. domani: noi veniamo da un momento altalenante e dobbiamo fare una partita che dia convinzione ai ragazzi, che riporti la serenità che avevano pochi mesi fa».

