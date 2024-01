Francesco Oppini, su Leggo, ha analizzato la vittoria della Juve contro il Sassuolo. Le sue parole

Il noto tifoso della Juve e opinionista, Francesco Oppini ha commentato la vittoria bianconera contro il Sassuolo dalle colonne di Leggo.

LE PAROLE – «Come scrive e canta il grande Vasco Rossi: «Eh gia, sembrava la fine del mondo, ma siamo ancora qua!». La Juventus recupera la partita con il Sassuolo e chiude la ventesima giornata di campionato con una vittoria netta, rotonda e convincente per tre reti a zero contro il Sassuolo, unica squadra capace di battere ad oggi la squadra di Massimiliano Allegri nel girone di andata. Doppietta di Vlahovic e rete finale di Chiesa che subentra, segna e ritrova il sorriso. In mezzo a tutto questo c’è però tanto altro, come la compattezza di squadra, forza caratteriale, qualità nel palleggio e anche se il risultato non lo darebbe a pensare, anche una grande prova di concentrazione difensiva perché il Sassuolo perde nettamente, ma se la partita si chiude a porta inviolata è anche molto merito dei difensori e di uno Szczesny in grande spolvero (due parate importanti sul risultato ancora in bilico). Insomma, classifica di serie A ancora una volta ristabilita, Inter prima e Juventus seconda a soli due punti, ma se adesso iniziamo come dimostrato nelle ultime uscite ad essere anche belli oltre che solidi, allora le cose potrebbero farsi davvero interessanti. Ai posteri l’ardua sentenza».

