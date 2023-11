Comincia a delinearsi la formazione della Juve che il 26 novembre affronterà l’Inter: le ultime su McKennie e l’infortunio

Tuttosport aggiorna sulle condizioni del bianconero Weston McKennie, che ha abbandonato il ritiro della Nazionale statunitense.

Come scrive il quotidiano, si è trattata di una mossa preventiva in vista del derby d’Italia con l’Inter, e il suo stato di salute non preoccupa i bianconeri: per il big match del 26 novembre sarà in campo.

La tendinopatia che lo affligge è sempre stata gestita al meglio in questi mesi e lo statunitense ha continuato a sottoporsi a cicli di terapie specifiche.

