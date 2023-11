Giancarlo Padovan si è espresso sull’imminente sfida tra Juve e Inter, con un’analisi personale sulla gara: le parole

Ai microfoni di Radio Sportiva, Giancarlo Padovan si proietta alla sfida incandescente del 26 novembre tra Juve ed Inter:

LE PAROLE- «La partita contro l’Inter mi sembra già segnata, anche se io sbaglio quasi sempre i pronostici. Allegri? Costretto a lanciare i giovani, è un gestore di spogliatoio piuttosto che un creatore di gioco. Ma non vincerà lo scudetto secondo me. Non ha una squadra per vincerla, l’Inter è nettamente più forte perché ha una rosa doppia. Vincerà sicuramente lo scudetto»

L’articolo Verso Juve-Inter, Padovan: «La sfida è già segnata, ma io sbaglio sempre i pronostici!» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG