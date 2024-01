Weston McKennie si racconta tra ritorno alla Juve e obiettivi futuri, ma non solo: le dichiarazioni dell’americano

Weston McKennie, centrocampista della Juve, ha così parlato in un’intervista a 8by8 Magazine.

LEEDS – «Sono qualcuno che cerca sempre di pensare positivamente. Credo in Dio, credo che ci sia sempre un piano, c’è un viaggio che è tracciato per te, e tutto accade per una ragione. Quindi, ancora oggi, vedo il mio passaggio al Leeds come un passo avanti per me. Potrebbe non essere agli occhi degli altri. Ma penso che fosse ciò di cui avevo bisogno in quel momento della mia carriera. Ogni giocatore può diventare un po’ compiacente e comodo con ciò che sta facendo. Penso che andare al Leeds e avere l’esperienza che ho avuto lì, forse ho deluso alcune persone. Forse ho deluso alcuni tifosi che hanno sostenuto il Leeds e che hanno creduto in me».

RITORNO ALLA JUVE – «Quando sono andato via dal Leeds sapevo di aver fatto una brutta figura. Sapevo di non avere il tempo che pensavo di avere o che forse avrei dovuto avere. Mi ha messo in una mentalità che quando sono tornato qui alla Juventus, stavo iniziando da zero. Sto tornando alla Juventus come se fosse la mia prima volta. Devo dimostrare di nuovo chi sono».

ITALIA – «Amo l’Italia. È un posto bellissimo. Amo la gente. Ma ovviamente l’Italia è molto attaccata alla tradizione, e chiunque sia al di fuori di quella viene considerato ‘Oh mio Dio’. Se esco in pubblico indossando una tuta e delle ciabatte, una felpa che non si abbina, la gente mi guarda come a dire, ‘Cosa stai facendo?’. Per quanto riguarda il cibo, è ogni volta che metto pollo nella mia pasta, quando metto pesto pomodoro e poi aggiungo un po’ di pollo con olio d’oliva piccante, formaggio e sale. È divertente, perché tutti i non italiani qui lo adorano e lo mangiano, poi tutti gli italiani ti guardano come a dire, ‘Ooh, ma che schifo! Il mio cuoco, Patrick, ha un cugino che possiede un ristorante qui. È come una pizzeria. Ho fatto in modo che il cugino tenesse una bottiglia di dressing ranch nel retro nel frigo nel caso in cui dovessi mai andarci».

WEAH – «È sempre bello avere qualcuno del genere, perché è la tua famiglia lontano dalla tua famiglia. Come ho detto prima, sono così socievole che posso andare a divertirmi con chiunque dei giocatori della squadra. Ma tendo a passare del tempo con Tim e Moise Kean più di chiunque altro. Durante la settimana, se ci alleniamo, Tim passa e Patrick cucina qualcosa. Mangiamo, ci sediamo e chiacchieriamo di cose casuali. Guardiamo film, giochiamo mentre guardiamo film. Potrei giocare a Fortnite mentre lui gioca ad altro. Letteralmente passiamo il tempo insieme. Condividiamo il silenzio. O per esempio con Moise, ci piace andare in studio e fare musica. Io faccio rap».

FUTURO ALLA JUVE – «Voglio solo stare qui, contribuire il più possibile e realizzare qualcosa che non ho ancora realizzato qui, ovvero vincere il campionato. È qualcosa che credo vogliamo tutti fare. Se c’è qualcosa, il prossimo obiettivo sarebbe quello. Rimettere la Juventus al top dove appartiene».

RUOLO E OBIETTIVI – «Mi è sempre capitato di essere il giocatore jolly, quello che le persone possono mettere in qualsiasi posizione. Quando ero allo Schalke, credo che le uniche posizioni in cui non ho giocato fossero terzino sinistro e portiere. Qualunque cosa mi chiedano di fare, cerco sempre di essere il migliore. A Schalke, questo probabilmente non ha funzionato a mio favore, perché se amo davvero giocare a centrocampo e voglio diventare bravo in quella posizione, ma vedono che posso giocare bene anche in questa o quella posizione, ovviamente giocherò anche quelle posizioni. Alla Juventus, onestamente, non mi dispiace in quale posizione gioco. Che sia terzino destro o centrocampo, mi diverto in entrambe. Penso di poter mettere su una buona performance in entrambe le zone. Quello che vuole l’allenatore, farò. Quello che aiuta la squadra. Non ho un ego quando si tratta di essere in campo. Voglio solo che la squadra vinca e raggiunga quel piano A adesso, che è qualificarsi per la Champions League e vincere il campionato».

The post McKennie: «Quando sono tornato ho ricominciato da zero. Ora voglio lo Scudetto con la Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG