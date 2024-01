Pelgander, primi sorrisi bianconeri per la giovanissima svedese: festeggia così l’arrivo alla Juventus Women

Elsa Pelgander è ufficialmente una nuova giocatrice della Juventus Women, club per il quale, nonostante la giovanissima età, è pronta a lottare per ritagliarsi spazio.

E intanto sui social, in attesa di scendere in campo, la 17enne ha mostrato tutta la propria contentezza per il contratto firmato.

