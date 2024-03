McKennie si prepara a tornare: si è allenato così verso Juve Atalanta. I retroscena del lavoro dopo l’infortunio

McKennie proverà ad esserci per Juve Atalanta e la sensazione che filtra alla Continassa è che alla fine l’americano riuscirà a tornare dopo l’infortunio col Frosinone, visto che da due giorni si allena a parte.

Il centrocampista, come svelato da Cosatti a Sky Sport 24, ha lavorato con un tutore per tenere immobile la spalla e non ha partecipato alle partitelle senza contatti proprio per evitare traumi. Il recupero di McKennie, comunque, per la Juve sarebbe imprescindibile per una sfida che vale tantissimo in chiave Champions.

