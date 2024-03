Bologna “bestia nera” dell’Inter: Thiago Motta fa paura ad Inzaghi dopo le imprese all’andata e in Coppa Italia

Il Bologna in questa stagione ha dimostrato di essere la “bestia nera” dell’Inter prossimo avversario di campionato. All’andata, infatti, Thiago Motta impose il pari, mentre in Coppa Italia riuscì nell’impresa di eliminare i nerazzurri.

In campionato il Bologna, come il Milan, ha totalizzato 20 punti nel 2024, 7 in meno dell’Inter indomabile ma 6 più della Juve. Tra l’altro Thiago Motta, obiettivo dei bianconeri per la panchina, come Inzaghi ha vinto tutte le ultime 6 partite.

