La Juve convince l’ex bianconero: «Mi ha sorpreso, vederla seconda non era scontato». Arrivano i complimenti

L’ex bianconero Carrera, alla Gazzetta dello Sport, ha fatto una rivelazione sul possibile ritorno di Conte, suo compagno di squadra ai tempi della Juve.

SORPRESA JUVE – «Devo ammettere che sarei rimasto sorpreso di vedere una Juventus così avanti in classifica. E come me lo pensano in molti: questo doveva essere l’anno della ricostruzione, dopo la stagione segnata dalla giustizia sportiva, e non era così scontato che potesse essere seconda con i lavori in corso»

LE PAROLE INTEGRALI SU INTERNEWS24

The post La Juve convince l’ex bianconero: «Mi ha sorpreso, vederla seconda non era scontato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG