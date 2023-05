Mecca ironico: «Manderei via Allegri solo per non leggere più le interviste a Galeone». Le dichiarazioni del tifoso della Juve

L’intervista di Galeone, storico mentore di Allegri, fa discutere Edoardo Mecca. Il noto tifoso della Juve, via Twitter, ha commentato con il suo stile ironico le parole dette dall’ex allenatore in riferimento all’attuale tecnico dei bianconeri.

Io comunque manderei via Allegri solo per non leggere più le interviste a Galeone. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) May 26, 2023

