Vlahovic dà l’addio allo Stadium col Milan? La Juve può sacrificarlo per quella cifra rientrando dai mancati introiti Champions

Come scrive La Gazzetta dello Sport è ipotizzabile che in estate la Juve decida di sacrificare uno tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa per rientrare dai mancati introiti della Champions. In questo momento il maggior indiziato a lasciare Torino è il serbo che domani potrebbe quindi giocare la sua ultima partita allo Stadium col Milan, sempre ammesso che riesca a recuperare dall’ultimo problema fisico.

PSG, Manchester United, Newcastle, Bayern e Chelsea sono tutti alla ricerca di un centravanti di belle speranze. Sessanta-settanta milioni sarebbero difficili da rifiutare per la Signora.

