Ismaël Bennacer sarà il protagonista di un nuovo Meet&Greet rossonero! L’appuntamento per incontrare il centrocampista algerino è per mercoledì 20 dicembre alle 15.00 a Casa Milan.

I primi 70 tifosi che si presenteranno presso la nostra sede avranno la possibilità di incontrare Isma e di farsi autografare un prodotto ufficiale AC Milan. Per chi vorrà acquistare la maglia del numero 4 rossonero, lo store sarà aperto dalle 10.00, orario a partire dal quale saranno distribuiti all’ingresso anche i 70 tagliandi per poter accedere all’evento.

Per le persone che si recheranno in via Aldo Rossi 8, con o senza biglietto per il M&G, come sempre saranno a disposizione anche il Museo Mondo Milan, aperto dalle 10.00 alle 19.00 per una visita nella storia del Club, e il Casa Milan Bistrot, aperto dalle 8.00 alle 17.00 per una pausa nel cuore dell’universo rossonero.

