Giovanni Mussa, allenatore, ha commentato il possibile futuro del Milan in Europa League: rossoneri favoriti per la vittoria finale

Ospite a TMW Radio, Giovanni Mussa ha parlato così dell’Europa League:

«Il Milan è favorito per la vittoria finale, se recupera qualche elemento ha un buon imprinting per fare bene in Europa».

