Il cestista dell’Olimpia Milano, Nicolò Melli, noto tifoso dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione appena conclusa

Intervenuto nel corso del Media Day organizzato dall’Olimpia Milano dopo la vittoria dello scudetto, il cestista e noto tifoso dell’Inter, Nicolò Melli, ha parlato così.

LE PAROLE –: «Diciamo che è stato un grande anno per l’Inter, purtroppo è finita così; siamo arrivati corti di un paio di metri… Vincere è bello, non è mai scontato. Poi questa vittoria vale la terza stella e il primo back-to-back dell’era Armani, bisogna apprezzare questa vittoria come una cosa positiva».

L’articolo Melli: «Grande anno per l’Inter, purtroppo è finita così» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG