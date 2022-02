Il portiere sloveno incontrerà a breve la dirigenza nerazzurra per discutere del suo futuro.

È stata una serata tutto sommato tranquilla, quella trascorsa ieri a Genova sul campo dei rossoblù per Samir Handanovic. Per una volta, nessun errore tale da compromettere il risultato finale. Piuttosto una gara a secco per gli attaccanti, poco precisi nel concludere le azioni davanti a Sirigu. Intanto proseguono i discorsi per il rinnovo di contratto del calciatore.

L’Inter ha stima per il suo numero uno e, come ammesso dallo stesso Marotta, non valuta soluzioni diverse dal rinnovo di contratto. Handanovic farà da chioccia al nuovo arrivato André Onana, che dovrà ambientarsi in fretta in un campionato tosto come quello italiano. L’Inter è sicura di aver fatto la scelta giusta per il futuro.

