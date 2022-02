Il centrocampista croato, ancora tra i migliori ieri sera a Marassi, deve sciogliere i nodi sul suo futuro all’Inter.

L’Inter si avvicina a passo lento al rinnovo di Ivan Perisic. Una nuova stagione insieme è possibile, a patto che venga trovata la quadra dal punto di vista economico. Ed è proprio quello che dovrebbe accadere nei prossimi giorni, quando la società interista ascolterà le richieste dell’entourage del calciatore.

Un giocatore troppo importante per gli equilibri di Simone Inzaghi. Come rivelato da Tuttosport, Perisic sta per accettare una proposta (al ribasso) da 4.5 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni. Una grande conquista, considerato che la porta per il rinnovo era chiusa soltanto un paio di mesi fa. Il forte esterno nerazzurro aveva chiesto inizialmente 6 milioni a stagione e un anno in più. Ora la strada per il rinnovo sembra in discesa.

