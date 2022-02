Un piccolo dettaglio rimanda di qualche giorno la firma del centrocampista croato con la società interista.

L’edizione odierna di Tuttosport fa chiarezza sul caso Brozovic. Perché non è ancora arrivata la firma del calciatore sul nuovo contratto? “Manca solo il crisma dell’ufficialità e, per ottenerla, si attende il via libera da parte della Federcalcio dopo che l’avvocatessa che ne cura gli interessi ha completato l’iter per l’iscrizione all’albo dei procuratori (per ottenere le commissioni da spartire con papà Ivan il “vero” manager del croato).

Il giorno degli annunci, se le pratiche otterranno il bollo notarile da via Allegri, dovrebbe essere tra mercoledì e giovedì”. I tifosi dell’Inter possono tirare un sospiro di sollievo. Il croato tornerà presto ad occupare la sua mattonella in mezzo al campo.

