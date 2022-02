Ecco l’offerta dei rossoneri per convincere i bergamaschi a lasciar partire il calciatore ucraino.

Il Milan rompe gli indugi e piomba su Ruslan Malinovskyi. Secondo quanto riportato da Il Milanista, il club rossonero si sarebbe convinto della bontà dell’operazione e sarebbe disposto a versare 20 milioni di euro nelle casse dell’Atalanta. Il calciatore ucraino è tra i prezzi pregiati della rosa nerazzurra e potrebbe anche decidere di cambiare aria con la prospettiva di approdare in un grande club.

I tifosi del Milan si sono già espressi positivamente sui social. Il trequartista della Dea rappresenta per età e caratteristiche il perfetto alter ego di Brahim Diaz. Allo stesso tempo, la sua esperienza in Serie A è davvero preziosa. Maldini fiuta l’affare e preparerà nei prossimi giorni un ricco assegno per convincere i bergamaschi.

