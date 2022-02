Il club nerazzurro crede nelle qualità dell’attaccante argentino e punterà su di lui anche nella prossima stagione.

Joaquin Correa resterà all’Inter anche nella prossima stagione. È questa la notizia rilanciata da Calciomercato.com, che spiega come i problemi fisici abbiano soltanto rimandato la consacrazione dell’attaccante argentino in maglia nerazzurra. Una catena di infortuni che hanno subito fatto pensare a una cessione estiva.

Nonostante gli alti e bassi, la società punterà ancora su di lui. Una via quasi obbligata. Per Correa diventa difficile pensare a un club disposto a spendere 30 milioni di euro per accaparrarselo. Più semplice un rilancio in nerazzurro, con i discorsi sul futuro che verrebbero posticipati di almeno 6 mesi. Ora testa al campo e all’ultimo tratto di stagione, da percorrere ad alta velocità e senza ricadute.

