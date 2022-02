Il centrocampista piace molto ai nerazzurri e intanto lancia dei messaggi inequivocabili.

Davide Frattesi esce allo scoperto e dice la sua sulla corsa scudetto. Ai taccuini di Sportweek, il gioiello del Sassuolo ha risposto ad alcune domande che non possono non sfiorare l’Inter. “È meglio una maglia da titolare nel Sassuolo o il rischio di fare la riserva in una grande squadra?

Bella domanda – la risposta del centrocampista – probabilmente la maglia da titolare: certamente alla nostra età è meglio giocare. Poi, dopo uno o due anni fatti bene, sei pronto per il salto. Chi vincerà lo scudetto? L’Inter“. Chissà che nella sua risposta non ci sia già un pezzo di futuro. I nerazzurri seguono Frattesi e Scamacca per ringiovanire la rosa della prossima stagione.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG