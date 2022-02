L’ex attaccante francese Nicholas Anelka si è sentito di dare un consiglio a Paul Pogba in scadenza col Manchester United.

Il futuro del centrocampista ex Juve Paul Pogba è ancora incerto e da giugno il francese sarà uno svincolato. L’ex attaccante Nicholas Anelka a Rmc Sport ha provato a dargli un suggerimento. “Ho parlato con Paul sei mesi fa della possibilità di venire al Psg e l’ho trovato abbastanza favorevole“.

Pallone Champions League

“Se accettasse penso dimenticherebbe tutti gli infortuni che ha avuto e dimostrerebbe di essere un top player. Penso che il Psg sia l’opzione migliore per Paul, molti sostengono si infortuni troppo spesso, ma secondo me i suoi problemi fisici dipendono dal fatto che al Manchester non si sente apprezzato e questo gli impedisce di mostrare il proprio talento e di stare bene psicologicamente”.

