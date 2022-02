La trattativa tra l’Inter e il Chelsea è entrata nel vivo. I dettagli di un clamoroso ritorno.

Lukaku all’Inter è davvero possibile? La Gazzetta dello Sport prova a rispondere a questo interrogativo apparecchiando una possibile trattativa. Il maxi-investimento di 115 milioni si è rivelato un buco nell’acqua ma i Blues della rigidissima Marina Granovskaia non fanno mai regali alla concorrenza.

L’unica via per l’Inter rimane quella del prestito. Da capire poi quanto valga ora il gigante belga. Marotta e Ausilio dovranno inventarsi qualcosa per rendere possibile un’operazione sulla carta dai costi faraonici. In sede di calciomercato tutto è possibile. I tifosi intanto si dividono: alcuni sognano il grande ritorno per formare la vecchia LuLa con Lautaro Martinez. Per altri Big Rom è un traditore.

