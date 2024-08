Ibra e Furlani hanno si le idee chiare ma si scontrano con le limitazioni di budget. Ci sono ancora tre settimane per mettere tutte le pedine a posto.

Nei giorni caldi che precedono la chiusura del calciomercato estivo, il Milan si trova a fare i conti con le proprie esigenze e le strategie future. Con l’approssimarsi della data limite del 30 agosto, i tifosi del club rossonero assistono a movimenti di giocatori che portano novità ma anche qualche perplessità.

Rinforzi e sostituzioni chiave

Il Milan ha salutato due figure note come Olivier Giroud e Simon Kjær, i cui contratti sono giunti al termine. Per colmare queste partenze, il club ha accolto in rosa Álvaro Morata, proveniente dall’Atlético Madrid per una somma di 13 milioni di euro, e Strahinja Pavlović, arrivato dal RB Salisburgo per 18 milioni più bonus. Questi acquisti sono visti come diretti sostituti, nel tentativo di mantenere alto il livello competitivo della squadra.

Alvaro Morata

Nuovi obiettivi e sfide sul mercato

Al centro dell’attenzione vi è anche l’intenzione del Milan di assicurarsi il terzino destro Emerson Royal dal Tottenham, con un accordo già in fase avanzata, che si prevede possa concludersi per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più bonus. La necessità di questo acquisto è stata accelerata dall’infortunio di Alessandro Florenzi, portando il club a intensificare le trattative.

Contrattazioni complesse

Il Milan, tuttavia, ha dovuto affrontare delle difficoltà, perdendo l’occasione di assicurarsi il promettente Joshua Zirkzee, finito al Manchester United, e potrebbe riscontrare ostacoli simili nella trattativa per Youssouf Fofana. Sebbene il Milan abbia mostrato interesse per il centrocampista del Monaco, la richiesta di 35 milioni di euro da parte del club francese appare come un ostacolo significativo. Di conseguenza, il Milan potrebbe orientarsi verso Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, una soluzione alternativa che rispetterebbe i vincoli economici del club rossonero.

Gestione e strategie future

Con le recenti acquisizioni e quelle previste, il Milan sembra aver delineato le sue priorità per il calciomercato. Tuttavia, la questione del secondo portiere rimane aperta, considerato l’infortunio di Marco Sportiello, che terrà il giocatore lontano dai campi per tre mesi. L’interesse per Scuffet del Cagliari riflette la cautela nella gestione delle risorse finanziarie disponibili, con il club che valuta attentamente le proprie mosse.

Bilanci e prospettive

Il budget del Milan per questa sessione di mercato sembra essere stato quasi interamente allocato per i recenti e i prossimi acquisti. Questo riflette una strategia che mira a equilibrare le esigenze sportive immediate con la sostenibilità finanziaria, avvalendosi dei fondi derivanti sia dalla qualificazione alla Champions League 2024-2025 sia dalle cessioni di alcuni giocatori come Simic, Messias e Krunic.

In sintesi, il Milan naviga le complessità del mercato con un approccio che combina cautela e ambizione. Mentre alcune mosse hanno generato entusiasmo, altre situazioni rimangono incerte, proiettando i riflettori sulle decisioni future del club nella gestione del proprio organico, tutto ciò all’insegna del mantenimento di un equilibrio tra aspirazioni sportive e realtà economiche.

