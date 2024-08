I rossoneri, oltre alle tre vittorie contro avversari di livello, si portano a casa un bagaglio di esperienze ed avventure a stelle e strisce importanti.

Nell’estate del 2024, il Milan ha dimostrato ancora una volta che non segue le convenzioni. Mentre la maggior parte dei club italiani ha scelto destinazioni più vicine come la Germania o ha optato per la permanenza nel territorio nazionale, il Milan ha deciso di attraversare l’Atlantico, puntando direttamente sugli Stati Uniti per la sua tournée estiva. Questa mossa, che si distingue nettamente dalle scelte dei rivali come Inter, Napoli, Roma, Atalanta e Juventus, è parte di una strategia più ampia che va oltre il semplice calcio. Un approccio che mescola sport, economia, cultura e un pizzico di avventura, gettando le basi per un’avventura estiva che vale la pena esplorare.

Una nuova sede oltre l’oceano

Diversamente dall’anno precedente, in cui il club aveva basato la sua presenza sulla costa ovest degli Stati Uniti, la squadra milanese ha questa volta scelto New York e la costa est come sue basi principali. Gran parte del loro tempo è stato speso nel New Jersey, presso un complesso che aveva accolto la nazionale italiana durante il Mondiale del 1994. Questa decisione ha permesso al Milan di godere di strutture di primo livello, con campo e hotel vicini, superando le sfide logistiche incontrate a Los Angeles l’anno precedente.

Un impegno culinario di prima classe

Il viaggio non è stato solo un’esposizione calcistica, ma anche un’esperienza culinaria. I cuochi del Milan, Michele Persechini e Giulio Lombardoni, hanno assunto un ruolo chiave nella preparazione dei pasti della squadra, con un occhio di riguardo alle esigenze nutrizionali degli atleti. La cucina ha visto un mix di cibo italiano autentico, con un occhio di riguardo per la produzione locale e le restrizioni dietetiche specifiche, come le esigenze dei calciatori musulmani e la preferenza per alimenti freschi e non surgelati.

Sport e divertimento al di là del calcio

La tournée non è stata solo fatica e sudore. Gli atleti rossoneri hanno avuto l’opportunità di divertirsi e rilassarsi, partecipando a gare di kart e giocando a cornhole, un gioco tipicamente americano. Questi momenti di svago hanno aiutato a mantenere alto il morale della squadra, dimostrando che il viaggio oltreoceano non era solo una missione sportiva, ma anche un’opportunità per rafforzare lo spirito di squadra attraverso esperienze condivise uniche.

Christian Pulisic

Un piano economico strategico

L’obiettivo di questa tournée, però, si estende ben oltre il piacere e il gioco. Alla base della decisione del Milan di dirigersi negli Stati Uniti c’è una chiara strategia economica e di marketing. Collaborando con grandi nomi dello sport americano come la NFL, i New York Yankees e i Chicago Bulls, il club non solo ha cercato di incrementare i propri guadagni attraverso gli incassi allo stadio, ma ha anche mirato a rafforzare la sua presenza e riconoscibilità nel mercato statunitense, strategicamente importante per la proprietà del club.

Momenti iconici in tournée

Tra gli highlight della tournée, vi sono state alcune apparizioni mediatiche di alto profilo che hanno contribuito a cementare ulteriormente il legame tra il Milan e i suoi fan americani. La partecipazione di stelle del calibro di Zlatan Ibrahimović e Christian Pulisic a programmi televisivi molto seguiti ha offerto momenti memorabili ai tifosi, come il primo lancio di Ibrahimović allo Yankee Stadium e la promessa di Pulisic a Jimmy Fallon di celebrare in modo speciale in caso di gol.

Nel complesso, la tournée estiva del Milan negli Stati Uniti si rivela essere una mossa calcolata con precisione, con l’obiettivo di espandere il proprio brand e avvicinarsi ai suoi numerosi sostenitori oltreoceano. Tuttavia, ciò che rende questa avventura veramente speciale è il modo in cui il Milan ha intrecciato sport, cultura, divertimento e affari, creando un’esperienza indimenticabile sia per i giocatori che per i fan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG