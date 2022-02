Mercato, de Ligt si guarda intorno e spaventa la Juventus

Matthijs de Ligt tiene col fiato sospeso i tifosi della Juventus. Il pilastro della nazionale olandese starebbe pensando a un nuovo passo per la sua carriera. Come riportato da Tuttosport, il suo agente Mino Raiola ha già proposto alle big europee il suo cartellino. La notizia è stata confermata nelle ultime dichiarazioni di dicembre.

L’olandese non è in scadenza, ha un contratto fino al 2024, ma si guarda intorno. I bianconeri vorrebbero trattenerlo ma non alle cifre attuali. De Ligt guadagna 8 milioni a stagione che possono diventare quasi 12 con i bonus. Un ingaggio decisamente pesante per la nuova politica di Arrivabene. Ecco che di fronte a una richiesta di un nuovo accordo a cifre superiori, la Juventus potrebbe essere costretta a salutare il suo calciatore. Non mancano certamente gli estimatori per il forte difensore olandese.