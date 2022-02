Stankovic: “Lazetic ha possibilità enormi. Il Milan deve solo avere pazienza”

C’è grande interesse attorno a Marko Lazetic, il colpo del Milan per il mercato di gennaio. Il ragazzo dovrebbe crescere alle spalle di due mostri sacri come Ibrahimovic e Giroud. Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, si congratula con il Milan per l’operazione. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

“Quando ha lasciato la Stella Rossa gli ho solo detto: “Piedi per terra”. Li avrà perché è umile. Ha possibilità enormi e lo aspetta una grande carriera. Il Milan ha scelto bene, ma deve avere pazienza. E Marko guardi da vicino il suo idolo Ibra: si impara anche dai leoni”. Un in bocca al lupo speciale per un ragazzo pronto a incantare il pubblico rossonero presente a San Siro.