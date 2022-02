Mercato, Dybala e un futuro ancora da decifrare

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Ciò che sappiamo al momento è che la Juventus ha comprato l’attaccante più forte della Serie A, Vlahovic, e che per la Joya si sederà a un tavolo nelle prossime settimane. Come riporta quest’oggi La Stampa, l’argentino è “da un anno e mezzo al centro di una vera e propria telenovela”.

“Arrivabene ha fissato un nuovo tetto salariale a 7 milioni di euro netti a stagione, quelli dati all’ormai ex Fiorentina e il braccio di ferro con la Joya riparte proprio da questo principio. L’accordo trovato ad ottobre tra le parti, 8 milioni più 2 di bonus, può essere così rimesso in discussione dal club nel famoso incontro di febbraio”. Tradotto: Dybala può restare in bianconero per amore o riconoscenza verso il club, rinunciando alle pretese sul suo stipendio. L’Inter osserva la situazione.