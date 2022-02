Mercato Inter, due nomi per il dopo Perisic

L’Inter non ha perso le speranze per il suo centrocampista ma vuole tutelarsi. Tra gli appuntamenti del mese di febbraio dell’Inter ci sarà comunque il tanto atteso faccia a faccia con Ivan Perisic. Come ricorda Tuttosport, l’esterno titolare del 3-5-2 di Simone Inzaghi ha un contratto in scadenza a giugno e le posizioni del calciatore e del club sono assai distanti.

Se il calciatore si aspetta un trattamento economico sulla falsariga di quanto percepisce ora in nerazzurro (ovvero 5 milioni a stagione), il club ha idee diverse. Ecco perché in caso di rottura, quindi di addio del giocatore croato, i dirigenti nerazzurri andranno alla ricerca di un giovane sostituto: i nomi in cima alla lista sono quelli di Parisi dell’Empoli e Cambiaso del Genoa.