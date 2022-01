Mercato, derby per Julian Alvarez

Il talento del River Plate ha incantato nerazzurri e rossoneri. È partito ufficialmente il derby di mercato per assicurarselo.

Come scrive oggi il Corriere della Sera, è derby di Milano per Julian Alvarez. “Costa 20 milioni, i nerazzurri sono in leggero vantaggio. Ma, come in campionato, non è ancora finita”, si legge sul quotidiano, secondo cui il duello è comunque in chiave mercato estivo.

L’Inter non può permettersi un colpo oneroso al momento, il Milan sembra orientato su altre priorità. La tentazione di puntare sul calciatore eletto miglior talento del Sudamerica nel 2021 è forte. Le due milanesi per ora osservano. Il procuratore di Julian Alvarez ha in programma diversi incontri con le più importanti società europee. Il calciatore aspetta fiducioso e sogna un approdo in Serie A.